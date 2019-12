Téléthon 2019 : Le Portel se mobilise pour Loïc atteint d'une myopathie de Duchenne

Reportage d'Aldric Lahiton et Flavien Bellouti (Images - Frédéric Magnier / Opale Drone)

Une chaîne humaine, reliée par un fil, s'est formée samedi sur près d'un kilomètre et demi entre la maison familiale de Loïc et le phare du Portel. Plus de 300 habitants ont participé à cette action. Une fierté pour le père de ce jeune homme de 29 ans atteint d'une myopathie de Duchenne."C'est ça une ville qui s'engage et des gens qui s'engagent autour d'un projet de vie", se félicite-t-il.Ce "fil d'Ariane" symbolise la recherche, le chemin vers l'espoir. Organisé depuis 1987 l'Association française contre les myopathies (AFM) , le Téléthon se déroulera sur les antennes de France 2 et France 3 du vendredi 6 au samedi 7 décembre Ces 30 heures d'émission ont pour but de collecter des fonds pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires et d'autres maladies génétiques rares, ainsi que l'aide et l'accompagnement des malades.