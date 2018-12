Télévision : “Capitaine Marleau“ et ”Les Petits Meurtres” sur le podium des séries françaises préférées

Scènes de ménage en tête de liste

La sériede France 3, portée par la Roubaisienne Corinne Masiero, et la sérietournée dans le Nord Pas-de-Calais, se sont hissées à la deuxième () et la troisième place (du sondage annuel des séries françaises préférées du public, réalisée par OpinionWay pour TV Magazine Capitaine Marleau est d'ailleurs la série la plus regardée en France en 2018, avec un record de 7,4 millions de téléspectateurs en moyenne.Aucune ne détrône toutefois la comédie de M6, mise en avant par 17% des personnes interrogées dans le sondage paru le jeudi 27 décembre.La sériede Canal + se classe quatrième (6%), à égalité avec, diffusé sur France 2. En revanche, le reste du Top 10 est dominé par TF1 : Joséphine Ange Gardien, Camping paradis, Clem, Une famille formidable ou encore Alice Nevers.