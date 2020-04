TÉMOIGNAGE. Coronavirus : pour le maire de Steenvoorde, “trouver des solutions simples allège l'anxiété des gens”

"La prise de décision est plus rapide"

Steenvoorde relativement épargnée par le Covid-19

Un emploi du temps "délirant"

Jean-Pierre Bataille parle d'un "heureux déclic". Pour le maire (DVD) de Steenvoorde, l'impossibilité de se déplacer durant cette longue période de confinement a montré qu'en fait, bon nombre de ces déplacements étaient inutiles.Lui qui était beaucoup sur les routes en raison de ses différents mandats – président de sa communauté de communes (Flandre Intérieure) et vice-président du Conseil Régional des Hauts-de-France – s'est converti aux vidéo-conférences. "Et c'est très positif ! L'urgence fait loi", note Jean-Pierre bataille."Le pays et ses collectivités ont montré qu'il était possible de s'organiser autrement", ajoute-t-il. "La région a pu – par exemple – se réunir en séance plénière sans que les élus soient physiquement regroupés dans l'hémicycle. On a tout à gagner à mettre fin à cette transhumance quotidienne vers Lille ou Amiens : c'est plus écolo ; on fait des économies ; la qualité de vie est meilleure ; c'est plus productif. La prise de décision est plus rapide."Le maire de Steenvoorde espère conserver ce nouveau mode de fonctionnement. "Au niveau de la communauté de communes (50 communes, 103 000 habitants), je suis sidéré par le gain de temps ! En moins d'une semaine, l'entreprise qui travaille pour nous a déposé en ligne son dossier, ce dossier est instruit, le Trésor Public décaisse l'argent et l'entreprise est payée. La même chose, avant, aurait pris 40 jours ; et il n'y a aucune raison qu'on reprenne les délais d'avant le confinement. Ça valorise la collectivité qui montre ainsi sa rapidité d'action et l'entreprise qui prend plus de plaisir à travailler avec nous."Jean-Pierre Bataille, 56 ans, pharmacien et né à Steenvoorde, a pris la succession en 1999 de son père Jean-Paul, maire depuis 1965. Réélu le 15 mars ("J'étais ému aux larmes") il reconnaît que le Covid-19 ne frappe pas trop durement sa commune. Il n'a pas eu à instaurer le couvre-feu Les gens respectent le confinement. L'EHPAD ne compte aucune victime. Les soignants n'ont jamais manqué de matériel de protection. Et grâce à deux entreprises textiles d'Hazebrouck et la solidarité d'une trentaine de couturiers (hommes et femmes), la ville a pu fournir un masque à ses 4 500 habitants.Le discours du maire est étonnant en cette période de crise sanitaire aïgue : "Je bois du petit lait quand je vois l'état d'esprit de ma population et la reconnaissance des administrés envers leurs élus locaux. Je retrouve ce qui faisait mon mandat de maire il y a vingt ans : la proximité. Dans cette société numérisée, on en revient au cœur de notre action, le contact direct, la simplicité, l'amour des gens. Je ne fais pas de miracle... je ne fais que rendre quotidiennement de petits services. La tenue du marché. L'accès au cimetière. La collecte des déchets verts. Trouver des solutions allége un peu l'anxiété et permet de mieux prendre patience."Le confinement aura également été pour Jean-Pierre Bataille un accélérateur de décisions. La réduction de l'éclairage public était dans son programme électoral en 2020, mais il a profité des rues désertées pour les plonger dans le noir de minuit à six heures du matin, à l'exception de la place principale.Quand les écoles rouvriront en mai, il a déjà prévu de réembaucher les encadrants des centres aérés pour assurer l'accueil de tous les enfants, puisque les classes seront réduites à une quinzaine d'élèves maximum. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il baissait le prix du repas de cantine de trois à un euro, au moins jusqu'aux vacances d'été. "Ce sera un petit coup de pouce pour les familles qui ont subi des baisses de salaire, explique le maire de Steenvoorde. Et on verra à la rentrée..."En cette période de confinement, Jean-Pierre Bataille avoue avoir un emploi du temps "délirant" : "Il n'y a plus d'horaire. Hier soir, tard, je lisais un article de presse sur les difficultés financières du centre Emmaus de Nieppe. Et à une heure et demi du matin, j'envoyais un mail à son directeur pour l'informer d'une aide de notre communauté de communes."L'élu de Flandre voudrait absolument garder une trace de ces incroyables semaines à rester chez soi, à combattre ce virus invisible mais si terriblement dangereux.Il a le projet de lancer un concours de nouvelles, ouvert aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Des histoires pour se souvenir de cette année chargée d'histoire. "Pour éviter que la société ne reparte de travers, précise Jean-Pierre Bataille. Que nous ne recommençons surtout pas avec cette mondialisation résignée, ce monde spéculatif où tout va trop vite. Que nous n'oublions jamais ceux qui, en première et en deuxième ligne, étaient à leur poste. Qu'on remette enfin l'église au centre du village."Le maire de Steenvoorde est un éternel optimiste. On l'avait compris.