Témoignages. Coronavirus : “notre vie doublement chamboulée” avec l’arrivée d’un premier bébé en pleine pandémie

Une naissance calme et sereine chez Alice et Clément



Une grossesse pleine de questionnement chez Claire et Aymeric

Tout est prêt chez Claire et Aymeric / © C&A

Les mesures sanitaires prises pour limiter la propagation du virus s'appliquent pour tous et au stress classique de l’arrivée du tout premier enfant, s'ajoutent les multiples contraintes et angoisses de la pandémie. Conscients de l'inquiétude, plusieurs hôpitaux expérimentent un protocole très strict en salle de travail.Achille est né le 8 avril dernier, durant une nuit de pleine lune, à la maternité Jeanne de Flandre de Lille (59). En pleine période de confinement et de mesures sanitaires drastiques, ses parents Alice et Clément redoutaient de ne pas être ensemble pour ce moment unique. Car pour éviter tout risque de contamination, les maternités ont annoncé ne plus accepter les futurs pères pendant l'accouchement." Cette nuit là, quand nous sommes arrivés, la maternité était trés calme. Il n'y avait que 2 ou 3 mères présentes. Le personnel était trés disponible pour nous, médecins, sage-femmes nous ont bien entourés. L'ambiance était sereine, je me sentais rassurée et surprise car Clément est resté " détaille la jeune trentenaire. "Oui, quelle chance ! j'étais prêt à toutes les éventualités et quel soulagement, quand en salle de travail, on m'a autorisé à rester puisque nous étions les seuls " sourit Clément.Ces jeunes parents le savent, ils ont eu de la chance, car de nombreux pères sont obligés de rester sur le parking de la maternité, attendant parfois toute la nuit, dans leur voiture le petit moment de délivrance où on les appelle pour leur dire que l'enfant est né.Avec sa "taille mannequin" de 3kg2 pour 50 cm, Achille et ses parents sont restés à la maternité confinés durant 3 jours ensemble. " Puis Clément est parti déclarer la naissance et nous a récupérés deux jours plus tard car les visites ne sont plus autorisées dans les maternités et hôpitaux. Une fois sorti impossible d'y retourner..."précise Alice." Oui, et le personnel de la maternité est vraiment formidable. Des soignants jusqu'à cette personne qui nous porte nos bagages, tous épatants et rassurants sous leurs masques qui leur couvraient les visages."Aujourd'hui, confinés tous les trois dans leur appartement lillois, ils passent beaucoup de temps à envoyer des photos, faire des vidéos et des conversations téléphoniques avec tous les membres de leur famille. " Les grand-parents réclament des nouvelles photos, Achille change si vite. Nous avons hâte de leur présenter, mais en même temps nous redoutons de sortir. On se pose beaucoup de questions, on évite de faire trop de bisous, on a tendance à être encore plus vigilant ."Alice devrait reprendre normalement le travail le 15 juin. Clément, lui ne sait pas encore, l'hôtellerie n'est pas autorisée à reprendre ses activités. Un congé parental forcé et bienvenu. Un répit dans la recherche d'une garde d'enfant car pour l'instant impossible de démarcher les créches qui restent fermées ou de rencontrer les nounous potentielles, confinement oblige. "Nous nous sentons à l'abri dans notre appartement, nous ne sortons pas et aucun visiteur ne vient chez nous, ces journées supplémentaires uniquement à trois sont des moments précieux."À Marcq-en-Baroeul, Claire et Aymeric attendent une petite fille. Elle devrait arriver sous le signe du porte bonheur, le muguet du 1er mai. Infirmiére, sa maman a du arrêter brutalement de travailler durant la premiére semaine du confinement, mi mars, à plus de 7 mois de grossesse.Partagée entre l'envie de continuer sa mission de soignante et la nécessité de se mettre à l'abri, elle a vécu ce moment entre baisse de moral et hyperactivité pour préparer l'arrivée du bébé. " Cet arrêt de travail a été comme une rupture sociale terrible au moment où on avait le plus besoin d'être auprés des malades. Ce contexte de début du confinement était extrémement anxiogéne, je n'avais pas prévu la fin de ma grossesse comme cela. Et puis me retrouver seule, sans ma famille et mes amies, ne plus pouvoir sortir me promener et ralentir autant mes activités c'était trop " détaille Claire.Alors pour ne pas se laisser submerger par la mélancolie, elle s'est mise à repeindre la chambre du bébé, nettoyer de fond en comble la cuisine, effectuer les derniers achats sur internet et papoter avec les voisines !La semaine prochaine, elle se rendra à la maternité de la clinique du Bois à Lille, avec son conjoint. Rassurée par sa présence, car là aussi on leur a donné l'autorisation d'être ensemble pour l'accouchement. " L'équipe est trés rassurante et tout est prévu pour Aymeric, prise de température, port du masque, port de gants, blouse... Nous resterons tous les trois confinés dans la chambre, on m'a même dit que le médecin ne passera plus pour éviter tout contact inutile. Puis nous rentrerons à la maison terminer le confinement à l'abri ."Seul bémol, la famille. Impossible de savoir si aprés le confinement les déplacements seront autorisés. Les parents de Claire habitent Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. " On est obligé de s'adapter, se recentrer sur notre fille et attendre. Tout n'est qu'incertitude. Ma famille me manque beaucoup, nous prévoyons d'utiliser bien sûr nos téléphones et autres équipements numériques pour partager le maximum avec eux. "La reprise du travail, Claire ne l'envisage pas avant mi juillet. Pour Aymeric, enseignant, la reprise se fera plus tôt mais aucun stress, au congé parental s'ajoutent les vacances scolaires et la nounou pour la rentrée est déjà trouvée, même si les conditions de déconfinement ne sont pas encore trés claires. "Je suis fataliste. Toutes les précautions sont prises, nous ne nous priverons pas de toute l'affection que nous voulons donner à notre petite fille, et certainement pas à cause de ce virus "Certaines maternités ne permettent plus de présence auprès des futures mères pour ce moment important, craignant un risque de contamination, tandis que d'autres continuent de le permettre. Il n'existe pour l'instant aucune règle en la matière et chaque maternité gère au cas par cas.