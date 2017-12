Tempête Carmen : attention aux fortes rafales dans la région

Quelle trajectoire ?

⚠ #Tempête #Carmen lundi ⚠ Le risque se confirme de plus en plus. Les infos ici : https://t.co/OT7EodVqys pic.twitter.com/9Zd9ApCwta — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 29 décembre 2017

Et rebelote. Uneva balayer la France ce lundi 1er janvier. Baptisée "", elle devrait entrer par l'Ouest du pays, avec dessur la façade Atlantique. "Desau moment de la pleine mer se rajouteront aux", précise Météo France.Cette tempête, dont laest encore incertaine, pourrait néanmoins également produire des vents violents. Lundi, en milieu de journée, des rafales allant jusqu'àsont prévues dans le Nord et le Pas-de-Calais par Météo France sont pour le moment envisagées par Météo France. La première envisage unece qui épargnerait la partie Nord de la France. En revanche, la seconde trajectoire montre la tempête arriveravec des répercussions



Dans tous les cas, mieux vaut être prudent et ne pas s'aventurer sur les côtes si le vent souffle. "Il faut éviter de sortir et de prendre son véhicule. La première précaution est le confinement. Sur le littoral, ça risque d’être agité, il faut donc éviter de s'y balader. Ne pas changer ses habitudes, donc : le 1er janvier, en général, on se repose", conseille ainsi Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France, à nos confrères de FranceInfo:.