Tempête Ciara : plus de 15 000 foyers toujours privés d'électricité dans les Hauts-de-France à midi

2870 dans l'Aisne (3400 à 9h)

1740 dans la Somme (2400 à 9h)

1030 dans l'Oise (1200 à 9h)

6000 dans le Pas-de-Calais (12 000 à 9h)

4000 dans le Nord (9000 à 9h)

ne jamais toucher des fils tombés à terre

signaler toute anomalie constatée

ne jamais toucher un objet en contact avec une ligne électrique

respecter les zones de danger balisées

Vigilance : la #TempeteCiara balaye actuellement le nord du pays et va continuer ce soir. Nous vous rappelons les consignes de sécurité et les numéros utiles.

⚠ Ne jamais toucher une ligne à terre. Les équipes d'Enedis sont mobilisées #ServicePublic pic.twitter.com/9F9My3bVbu — Enedis (@enedis) February 9, 2020

Selon Enedis, à midi, 15 640 foyers (28 000 à 9h) sont toujours privés d'électricité lundi matin dans les Hauts-de-France :Certaines communes sont particulièrement touchées, comme Oulchy-le-Château dans l'Aisne privée d'électricité à 80%.Au niveau national, ce sont encore 90 000 clients d'Enedis qui ne reçoivent plus de courant chez eux (ils étaient 130 000 à 9 heures).« La situation évolue très vite », explique une porte-parole d’Enedis. « Mais les conditions d’intervention sont très compliquées car le vent souffle encore très fort ce lundi matin. »Les coupures sont éparses sur tout le territoire, des zones urbaines, comme Saint-Quentin (02) et Beauvais (60) sont aussi concernées.Les vents qui ont soufflé par endroit jusqu'à 139 km/h ont fait tomber des arbres sur des câbles du réseau électrique. Les équipes d'Enedis, pré-mobilisées depuis dimanche après-midi, ont commencé à s'activer dès le milieu de la nuit.Six cents agents d'Enedis et d'entreprises prestataires interviennent actuellement sur le réseau. Enedis prévoit un rétablissement du courant en Picardie d'ici la fin de journée, mais ne s'engage pas pour le Nord et le Pas-de-Calais.Enedis rappelle les consignes de sécurité à respecter, si vous constatez des dégâts causés par la tempête :Pour signaler toute situation dangereuse, composez le 09 726 750 + numéro de département.