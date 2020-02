Météo : la tempête Ciara est attendue dimanche sur le nord de la France avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h

La tempête #Ciara est attendue dimanche sur les îles britanniques, mais aussi sur le Benelux et un tiers nord de la France. Cette forte tempête hivernale sera associée à des vents durablement forts ainsi que de très probables submersions côtières.



Météo France l'annonce ce jeudi sur son site internet : "La tempête Ciara est attendue dimanche sur les îles britanniques, mais aussi sur le Benelux et un tiers nord de la France. Cette forte tempête hivernale sera associée à des vents durablement forts ainsi que de très probables submersions côtières"."La différence de pression entre le nord de l'Écosse (945 hPa) et le sud de la France (1030 hPa), soit une différence de près 75 hPa sur moins de 2000 km, induira des vents particulièrement violents sur les îles britanniques dès samedi soir", précise l'organisme de prévisions. "Dans la journée de dimanche et la nuit suivante, c'est toute l'Europe du Nord-Ouest qui subira les vents tempétueux de Ciara".Et Météo France de prévoir "les rafales côtières pouvant dépasser les 130 km/h, voire 140 km/h près du Pas-De-Calais". La tempête devrait aussi se faire ressentir à l'intérieur des terres, avec des vents compris "entre 100 et 120 km/h au plus fort de l'épisode".