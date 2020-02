TEMPÊTE CIARA. Evénements annulés, parcs et plages interdites... : le point sur les conséquences en Hauts-de-France

Tempête Ciara : les consignes de la préfecture des Hauts-de-France

-Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements, soyez prudents et respectez les déviations ;

-Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral ;

-Évitez toute activité sportive extérieure ;

-N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au

sol ;

-Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent et susceptibles d'être endommagés, en particulier dans les campings et installations sur le littoral ;

-Fermer les portes et les volets, débrancher les appareils électriques et les antennes de télévision.

En cas de vagues submersion :

- Ne vous promenez pas en bord de mer ou des estuaires ;

- Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias ;

- Circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.

Pour les habitants du bord de mer :

- Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer ;

- Protégez vos biens susceptibles d'être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues ;

- Surveillez la montée des eaux.

Pour les plaisanciers et professionnels de la mer :

- Ne prenez pas la mer. Si vous devez sortir, portez vos équipements de sécurité.

- Ne pratiquez pas de sport nautique.

- Avant l'épisode météorologique, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord, et ne restez pas à bord.

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

- Ne vous mettez pas à l'eau, ne vous baignez pas ;

- Ne pratiquez pas d'activité nautique de loisirs ;

- Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise).

- Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).