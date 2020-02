Tempête Ciara : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange vents violents

#TempeteCiara : Violentes rafales de vent prévues entre dimanche soir et lundi matin

120-140 km/h sur les côtes de Manche et mer du Nord

100-120 km/h dans les terres de la Normandie et des Hauts-de-France à la Lorraine.

Vagues-submersion en Bretagne puis Manche.#Tempete #Ciara pic.twitter.com/JGU1sslBwU — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 8, 2020



Jusqu'à quand ?

© METEO FRANCE / FRANCE 3

Jusqu'à 120 à 140 km/h au bord de la Manche. Les vents issus de la tempête Ciara qui vont frapper le littoral des Hauts-de-France à partir de ce samedi soir sont assez exceptionnels. De quoi obliger Météo France à placer les Hauts-de-France en vigilance orange. D'autant que l'intérieur des terres sera aussi touché : 100 à 120 km/h attendus."Dès dimanche matin, des vents allant jusqu'à 80 km/h vont toucher le nord et le nord-ouest de la France; ils vont s'accélérer dans l'après-midi (100 km/h) et le plus fort de la tempête va être dans la soirée et la nuit de dimanche à lundi, jusqu'à 120 km/h", explique la prévisionniste Marion Pirat.Le risque de dégâts est important. Certaines stations du littoral devraient également être touchées par un phénomène de submersion marine. Les coefficients de grandes marées sont relativement élevés.Selon les dernières prévisions de Météo France, la tempête Ciara devrait faire sentir ses effets essentiellement dans la journée de dimanche et la nuit de dimanche à lundi. Une épisode de 12h à 18h avec des vents autour de 100 km/h s'annonce. Mais les heures suivantes seront également venteuses. Sans doute jusqu'à mardi midi.La Région Hauts-de-France met en garde quant aux possibles perturbations sur le réseau de transports scolaires et interurbains.