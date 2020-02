TEMPETE DENNIS. Toitures envolées, mini-tornade, foyers privés d'électricité... : le bilan dans le Nord Pas-de-Calais

124 km/h au Cap Gris Nez

114 km/h à Calais

105 km/h à Cambrai

104 km/h à Boulogne-sur-Mer

103 km/h à Lille

99 km/h à Dunkerque



Plus de 600 interventions des pompiers

Gros coup de vent ou tornade à Liévin

A Liévin, ce dimanche soir / © SDIS 62



Coup de vent à Saulzoir

Tempête Dennis: une petite tornade a frappé Saulzoir, au moins onze habitations touchées https://t.co/HodwPGBhkW pic.twitter.com/sslf42LySp — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) February 17, 2020

Coupures d'électricité

Intervention d'Enedis à Valenciennes / © B.THERY

Après Ciara et Inès, c'était le tour de Dennis ce dimanche de toucher le Nord et le Pas-de-calais. Une tempête qui a soufflé toute la journée avec des pointes assez élevées :La tempête Dennis a provoqué quelques dégâts dans le Nord et le Pas-de-Calais : chutes d'arbres, toitures arrachés... 435 interventions des pompiers en 24 heures chez les pompiers du Nord, 200 dans le Pas-de-Calais. "2 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés par des chutes de matériaux sur des interventions distinctes", précise ce lundi matin le SDIS 59.Vers 18h, un gros coup de vent a emporté 3 toitures de maison dans la Cité des Castors à Liévin. De nombreux matériaux sont tombés sur la voie publique. Aucune victime n’est à déplorer. Les habitants des maisons impactées ont dû être relogés. Une centaine d’habitations ont été privées d’électricité pendant 3h dans le secteur.Même type de phénomène qu'à Liévin mais cette fois dans le Cambrésis, à Saulzoir. Un coup de vent bref mais violent. Les toitures de 7 habitations ont été endommagées "dont 2 ont été totalement détruites", précisent les pompiers du Nord. Des opérations de bâchage et de sécurisation ont été effectuées."Jusqu'à 3500 foyers ont été privés d'électricité ce dimanche soir selon Enedis. Ils ne sont plus que 300 ce lundi matin. Dimanche, un arbre tombé sur des lignes électriques a notamment causé une coupure électrique pour environ 500 foyers pendant 2h.