Tempête Dennis : vigilance jaune sur les côtes à partir de 21 heures

Un site dédié aux tempêtes !



Alors que la France sort des tempêtes Ciara et Inès et que le nord du pays s'apprête à subir #Dennis, on rappelle que Météo-France propose un site Internet : https://t.co/Kf6J2Gsqvm pour retrouver l'historique des tempêtes. ▶️ https://t.co/QZUUCftJF1 pic.twitter.com/FlvCBLWjrE — Météo-France (@meteofrance) February 14, 2020

La tempète atteindra son pic dimanche 16 février

Après Ciara, Dennis... Ce week-end, le Nord de la France est largement touché par des vents violents et de fortes pluies.Si le Morbihan et le Finistère sont déjà passés à 16 heures en alerte orange pluies et inondations, l'alerte jaune est prévue pour 21 heures ce samedi 15 février. Météo France demande de rester "attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique." Un comportement aussi préconisé par la préfécture maritime qui recommande "la plus grande prudence".Des vents de 70 à 110 km/h sont attendus sur nos côtes. Dans les terres le vent soufflera aussi mais moins fort que la semaine dernière et 50 mm de précipitations sont attendues dans le Nord Pas-de-Calais.Demain, la tempête durera toute la journée. La Belgique est en alerte jaune au vent de 2h du matin à 23h dimanche 16 février. L'accalmie est prévue pour mardi.