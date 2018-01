Tempête, dunes, bouchons, triche, départ volé... : l''Enduro du Touquet 1978 en images nostalgiques

L'Enduro 1978

Images : FR3/TF1/INA

C'était la 4ème édition d'une course devenue légende. Tous les ingrédients étaient déjà là : les 1000 pilotes sur la plage, le mélange poireaux-amateurs-pilotes confirmés, l'épreuve physique dantesque... Mais en 1978, l'(on ne disait pas "Enduropale"), c'était aussi le passage dans les dunes (désormais interdit évidemment), une organisation plus amateure, les bouchons, la triche, la météo capricieuse...Cette année-là, le leader de la 1ere manche (il y en avait deux à l'époque), Bacou, avait été déclassé pour avoir triché en prenant des raccourcis. Cette année-là, le départ de la 2ème manche avait aussi été "volé" par 200 pilotes vraiment indisciplinés. Obligeant Thierry Sabine, l'organisateur, à tout annuler pour ne pas passer pour des "charlatans"... Cette année-là, la tempête inattendue avait aussi eu raison d'une partie de la course, annulée...Une édition épique donc, dont on ne se lasse pas de revoir les images... Nostalgiques, vous allez adorer !

Dans le palmarès, cette édition 1978, étrange et rocambolesque, n'a pas désigné de vainqueur...