Tempête Eleanor : plus de 320 interventions des pompiers dans toute la Picardie

C'est dans la Somme que les pompiers ont eu le plus de travail aujourd'hui : ils sont intervenus 141 fois à cause de la tempête Eleanor entre 1h du matin et 16h. Pas de zone géographique plus touchée qu'une autre : les dégâts étaient répartis un peu partout dans le département. Il s'agissait essentiellement d'arbres tombés sur les chaussées ou d'objets menaçants de choir. Aucun n'est blessé n'est à déplorer.



Dans l'Oise, le SDIS a effectué 101 sorties en lien avec la tempête Eleanor : 52 chutes d'arbres, 9 chutes de câbles, 38 menaces et chutes de matériaux, 2 secours à personnes (une pour chute d'un toit avec victime classée UR et une pour assistance respiratoire d'oxygène à domicile suite à une coupure de courant).

Au total, 44 communes ont été impactées par la tempête.

Enfin, dans l'Aisne, les secours sont intervenus plus de 80 fois depuis 4h ce matin et le début de la tempête. Des interventions essentiellement concentrées sur le nord du département.