Tempête Eleanor : des routes départementales inondées dans la Somme et l'Aisne

Le 3 janvier 2018, la tempête Eleanor, marquée par des vents violents pouvant atteindre 100 à 110 km/h à l'intérieur des terres et jusqu'à 120 km/h sur le littoral, a touché un grand quart nord-est de la France dont la Somme.Dans la Somme, 37 interventions ont eu lieu dans la nuit du 2 au 3 janvier et dans la matinée du 3 janvier. À 11h30, toutes les routes départementales étaient dégagées.Cependant, quelques phénomènes d'accumulation survenus depuis obligent les services du Département à barrer les routes suivantes :RD 113 Villers-Bocage à Rubempré - inondation - déviation par RD30 et RD11RD 113 Rubrempré à Herissart - inondation et coulée de boue - déviation par RD60 et RD 11RD 117 Vert Galant à Naours au carrefour RD117/RD60 - inondation dans la commune - déviation par RD 60 et RN 25RD 125 Val de maison à Le Rosel - inondation - déviation par RD 60 et RN 25RD 23 Puchevillers Beauquesne - inondation - déviation par RD11 et RD31Dans l'Aisne certaines routes départementales sont également coupées à la circulation avec des déviations mises en place, voir la carte ci-dessous.