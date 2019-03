Tempête Freya : foyers privés d'électricité, interventions des pompiers, perturbations SNCF... Le point sur la situation

400 foyers sans électricité en Picardie

#Tempête #Freya : les équipes d'intervention d'@enedis sont mobilisées pour réalimenter les clients au plus vite. Soyez prudents ne touchez pas les fils à terre et signalez toute anomalie au 09 726 750 + n° du département @CourrierPicard @F3Picardie @lunionevents @aisnenouvelle pic.twitter.com/UuqC0bGzal — Enedis en Picardie (@enedis_picardie) 4 mars 2019

Trafic SNCF perturbé

🚦FlashinfoTERHDF 10h

Prévoyez de nombreux retards sur les axes Amiens ↔ Paris ( par extension sur Creil ↔ Paris), Compiègne ↔ Paris et sur Lille ↔ St-Quentin.



Nous gardons un œil sur le trafic, n'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin 📲 — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 4 mars 2019

Les Hauts-de-France, placés en alerte orange depuis hier soir , subissent des vents violents. ", tenez-vous au courant de l’évolution de la situation", prévenait dimanche le bulletin de vigilance.Pour l'heure, pourtant, il y a peu de dégâts à signaler. Chez les pompiers du Nord, on compte une cinquantaine d'interventions liées aux intempéries... ce qui n'est finalement pas beaucoup plus que sur la journée d'hier,Dans le Pas-de-Calais,depuis hier soir, essentiellement pour des menaces de chute de matériel, ou des lignes électriques au sol.Les lignes ont également été touchées en Picardie : entre Saint-Quentin et Soissons,ce lundi à 10 heures, suite aux intempéries. Des coupures de cournat dues à la chute d'arbres sur les lignes ou de supports cassés à cause du vent.se trouve sur les lieux.Enfin, le trafic SNCF n'est pas non plus épargné : après qu'une ligne électrique est tombée sur une caténaire, la circulation ferroviaire a été coupée entre Amiens et Breteuil. De nombreux retards sont également à prévoir sur les axeset