La tempête Miguel va passer dans les Hauts-de-France : à quoi faut-il s'attendre ?

Carte de vigilance Météo France

La tempête #Miguel touche essentiellement les départements de l'#ouest de la France. @meteofrance place le département du #Nord en vigilance jaune. Soyez toutefois attentifs et restez informés sur https://t.co/zKxW0wmph3 https://t.co/47vvGEvNUp — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 7 juin 2019

Pic de chaleur, orages, baisse soudaine des températures, vent violent... Le début du mois de juin est particulièrement agité. Selon Météo France, ce vendredi, c'est la tempête Miguel qui va amener des vents violents dans les Hauts-de-France. Ce sera dans la soirée et la nuit prochaine. La région n'a toutefois pas été placée en vigilance orange, mais seulement en jaune La tempête Miguel touche la façade atlantique ce vendredi midi avec des rafales comprises entre 100 et 120 km/h. Elle arrivera dans la soirée dans notre région.Les rafales maximales seront bien marquées. Jusque 90 km/h ce soir et cette nuit localement, sur les caps, 100/ 105.Cet après-midi, des pluies, parfois orageuses sur l'Avesnois et Thiérache, circulent rapidement d'ouest en est sur la région jusqu'en milieu d'après-midi dans un ciel bien encombré. A l'arrière, le ciel devient variable et des averses parfois orageuses se développent. En cours de nuit, le ciel reste bien chargé et s'accompagne de pluies. Les températures maximales restent de saison ce vendredi après-midi, autour de 20°C.on retrouvera un temps maussade et des rafales de 70 à 90 km/h sur le Nord Pas-de-Calais, moins ailleurs.