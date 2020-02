A Liège, le palais des congrès est devenu le “palais des con” (à cause des tempêtes Ciara et Dennis)

Attention, ce n'est pas une blague belge. Les tempêtes Ciara et Dennis ont eu des conséquences insolites chez nos voisins. Et notamment à Liège.Photos à l'appui, vous pouvez constater que le Palais des Congrès de Liège a bien perdu trois lettres importantes : G, R, E et S. Et ça donne "Palais des Con...". L'image est cocasse et fait beaucoup rire en Belgique."Comme tout le monde a pu le constater, nous avons perdu les trois dernières lettres de Congrès et il ne reste plus que C, O, N, constate très sérieusement sur la RTBF Philippe Bernimolin, directeur de la structure . Suite à la première tempête Ciara, on avait une lettre qui avait été abimée. On a donc fait venir la semaine dernière un soudeur pour nous remettre prix parce que c'est la structure et pas les lettres qui se sont cassées. En attendant, nous allons déplacer ces lettres et les mettre en sécurité pour ne pas qu'il y ait un danger et que les autres s'envolent aussi, et pour ne plus qu'il y ait ce qui passe sur la toile en ce moment avec les jeux de mots parfois un peu douteux".En fait, les lettres G et S s'étaient envolées le week-end précédent et ce dimanche, Dennis a terminé le travail en arrachant G et R. Cela sera réparé très vite, assurent les responsables de cette salle. Ils devraient au moins ajouter un S, histoire d'éviter en plus la faute d'orthographe...