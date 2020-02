Tennis : Kristina Mladenovic éliminée d'emblée à Saint-Petersbourg

La nordiste Kristina Mladenovic a été éliminée dès son entrée en lice mardi au tournoi WTA de Saint-Pétersbourg, respectivement battues par Fiona Ferro et Allison Van Uytvanck.La Saint-Poloise, 37au classement WTA et lauréate du tournoi en 2017 , a été aisément vaincue par la Belge Alison Van Uytvanck, qui pointe à la 47place. Van Uytvanck s'est imposée en deux sets, 6-4, 6-1.Parmi les autres Françaises, Caroline Garcia, 46mondiale, a été éliminée par Fiona Ferro. Océane Dodin, tombeuse de la Slovaque Viktoria Kuzmova, a également atteint le deuxième tour et Alizé Cornet doit affronter la Lettonne Jelena Ostapenko ce mercredi.