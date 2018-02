Tennis : Lucas Pouille en finale du tournoi ATP Marseille

Un deuxième set plus compliqué que le premier

On ne l'arrête plus. Après avoir brillé lors de la Coupe Davis à l'automne dernier et remporté le tournoi de Montpellier le 11 février dernier,pourrait bien réitérer.Il s'est(193e mondial), issu des qualifications, en deux sets,Après avoir remporté facilement le premier set,faisant le break à plusieurs reprises, mais voyant chaque fois son adversaire revenir au score.Au tie-break, le même scénario semblait se reproduire, avec Pouille menant 5-2, puis finalement rattrapé à 5-5 par un Ivashka toujours pugnace. Mais, avant que Pouille ne remporte le sien et le match. Une humeur de gagnant, que résume le Nordiste avec cette photo partagée sur Twitter.Le Nordiste,tentera de décrocher le, et le sixième de sa carrière. Il affrontera dimanche le jeune Russe, 47e mondial, tombeur un peu plus tôt dans la journée du Tchèque Tomas Berdych, 17e mondial.