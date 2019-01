Tennis : le Nordiste Lucas Pouille battu par Ferrer, la France sortie de la Hopman Cup

, contre le revenant6-4, 6-7 (7/5), 7-6 (7/2), n'a pas permis à la France d'espérer décrocher une première victoire dans la Hopman Cup, épreuve mixte par équipes qui ouvre la saison de tennis.Face àde 36 ans, 125mondial et quasiment retraité mais toujours aussi accrocheur, le Français 32mondial a tenu 2 h 49 min avant de s'écrouler dans le tie-break décisif.Un peu plus tôt, Alizé Cornet (45) avait eu beaucoup de mal à exister face à l'ancienne N.1 mondiale Garbine Muguruza, actuellement 18(6-1, 6-3).La paire française, 2-1) en ouverture puis par l'Allemagne (2-1), t, où Allemands et Australiens se disputent plus tard vendredi le ticket pour aller défier en finale la Suisse de Roger Federer.