Tennis : le Nordiste Lucas Pouille battu en finale à Marseille

Je viens du Nord mais je commence à me sentir à la maison ici

Le Russe Karen Khachanov a privé Lucas Pouille d'un doublé dans le Sud et d'un sixième trophée en carrière ce dimanche 25 février en remportant la finale du tournoi ATP 250 de Marseille en trois sets (7-5, 3-6, 7-5).A 21 ans, ce grand gabarit (1,98 m) classé 47mondial s'offre son deuxième titre après celui conquis en 2016 à Chengdu au terme d'une belle semaine où son service a fait des ravages.Pouille,, face à son compatriote Jo-Wilfried Tsonga, visait un doublé dans le sud de la France"Je viens du Nord mais je commence à me sentir à la maison ici", a confié le Loonois d'origine à l'issue d'un match où les frappes lourdes de Khachanov ont fait la différence dans les moments cruciaux.Le public marseillais ne verra pas un troisième Français soulever la coupe en quatre ans (après Gilles Simon en 2015 et Tsonga l'an passé) malgré lesefforts de Pouille., présenté comme un héritier potentiel de Marat Safin, N.1 mondial au début des années 2000.Très solide lors du premier set, Khachanov a baissé d'un cran au service dans la deuxième manche et Pouille a saisi l'opportunité pour recoller à un set partout.Tout s'est joué sur quelques détails en fin de partie. Khachanov aurait pu douter après avoir raté un smash aisé sur sa première balle de match. Mais il a su retrouver ses esprits rapidement pour clore les débats en 1h49 face à un joueur qu'il apprécie.et avaient disputé ensemble le tournoi de Rotterdam en double la semaine dernière.