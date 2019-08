Tennis : le Nordiste Lucas Pouille éliminé dès le premier tour à Montréal

"C'était très difficile de trouver son rythme"

Sale début de semaine, pour les Nordistes au Canada. Après la défaite au premier tour de la Saint-Poloise Kristina Mladenovic , lundi à Toronto, c'est au tour de Lucas Pouille d'être éliminé à Montréal (en même temps que Jo-Wilfried Tsonga, par ailleurs).Le joueur de Loon-Plage, 25 ans et 30au classement ATP, s'est incliné en 1 h 12 min sur le court central montréalais face au Canadien Milos Raonic (19mondial), toujours aussi puissant au service (16 aces).Le Canadien, finaliste à Montréal en 2013, a fait le break rapidement (à 2-1), imposant ensuite son jeu face au n°3 français, incapable de le déstabiliser malgré sa pugnacité. Raonic s'est imposé 6-4, 6-4."Les échanges ne duraient jamais plus de deux ou trois coups et c'était très difficile de trouver son rythme", a commenté Pouille en conférence de presse. "Mais on sait que cela arrive contre un joueur comme Milos. Il faut pouvoir saisir les opportunités pour avoir une balle de break."