Tennis : le Nordiste Lucas Pouille qualifié pour les huitièmes de finale à Cincinnati

Lucas Pouille (31mondial) s'est qualifié pour les 8de finale du tournoi de tennis Masters 1000 de Cincinnati, mercredi 14 août, au cours du deuxième tour de la compétition.Pouille, âgé de 25 ans et déjà vainqueur de cinq tournois dont le dernier en 2018 à Montpellier, n'a pas beaucoup laissé espérer le Canadien Denis Shapovalov (34) et a conclu à sa seconde balle de match 6-4, 6-4.Au prochain tour, il aura pour adversaire soit l'Australien Nick Kyrgios, 27et déjà vainqueur à Washington et Acapulco cette année, soit le Russe Karen Khachanov (9).