Tennis : le Nordiste Lucas Pouille remporte le tournoi de Montpellier

Après l'allemand Alexander Zverev l'an dernier, bravo à @la_pouille qui remporte le tournoi de l'édition 2018 ! #OSDF18 pic.twitter.com/r3wC04Aixp — Open Sud de France (@OpenSuddeFrance) 11 février 2018

Son premier trophée de l'année

On ne l'arrête plus. Le Nordiste17ème joueur mondial, a remporté dimanche la 5ème victoire de sa carrière sur le circuit ATP dans une finale franco-française du tournoi de Montpellier.( (7-6, 6-4) en moins d'une heure et demie.Lucas Pouille s'est montré légèrement supérieur au service avec(contre 62% et 4) et s'est procuréque Gasquet a toutes écartées dans la première manche. Mais dans leil s'est rapidement envolé pour l'emporter aisément (7/2).Dans le second set, une seule balle de break dans le 5ème jeu a suffi à Pouille pour faire la différence face àpendant tout le match.Agé de 23 ans, le Nordiste, absent la semaine dernière en Coupe Davis contre les Pays-Bas en raison de douleurs au cou, a soulevé sonaprès en avoir glané trois en 2017. Il participait à sa 7ème finale.De son côté, Richard Gasquet, âgé de 31 ans, disputait sa sixième finale consécutive dans l'Hérault pour trois succès (2013, 2015 et 2016) et visait un 15ème titre sur le circuit mondial pour sa première finale depuis celle de... Montpellier en 2017.