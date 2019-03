Tennis : le Nordiste Lucas Pouille sorti d'emblée de l'Indian Wells

Ça fait du bien de retrouver la compétition...mais ça fait du mal aussi 🥺😩... Bravo à Hurkacz qui a fait un super match. C’est quand même pas passé loin, dommage... #RemettreLaMachineEnRoute #RegarderDevant #Allez (📸 @antoinecouvercelle ) pic.twitter.com/oaph3GH52J — Lucas Pouille (@la_pouille) 11 mars 2019

"Je m'attendais à un match difficile contre un très bon joueur"

Grosse grippe

Le Françaisa été éliminé dès son entrée en lice dans le Maspar le Polonais, 67mondial, dimanche.Pouille, 30au classement ATP, s'est incliné en trois setsaprès tout juste deux heures de jeu.Dominé en première manche et en difficulté sur son service,pour égaliser à une manche partout.Mais le Nordiste, 25 ans, a sombré dans le troisième set en perdant d'entrée son service et a été mené 4-1, avant de revenir à 4-4, puis de perdre son match du 2e tour sur son service., car j'ai eu quatre balles de jeu sur son service à 4-4, j'ai raté des occasions, mais le premier set avait été difficile", a constaté Pouille., je suis rentré dans le combat malgré tout, je m'attendais à un match difficile contre un très bon joueur. Lui a enchaîné des matches depuis plusieurs semaines et cela s'est joué à un ou deux points", a-t-il souligné.En février, Pouille, grippé, est resté alité pendant huit jours et a perdu durant cette période quatre kilos."Il faut continuer, le plus dur quand tu manques de confiance et de compétition, ce sont souvent les premiers tours. J'aurais préféré gagner bien sûr, mais ce n'est pas grave, je vais tenter d'enchaîner des matches en double avec Stan" Wawrinka, a-t-il espéré.Depuis qu'il a atteint le dernier carré de l'Open d'Australie en janvier, Pouille s'est incliné dès son entrée en lice à Montepllier en février et à Indian Wells.Après l'élimination de Pouille, il ne reste plus que deux Français en lice à Indian Wells,et, qui disputent lundi leur match du 3tour.