Tennis : le Nordiste Lucas Pouille va être opéré du coude droit

Quelques nouvelles... Mon coude droit doit être opéré. L’opération, peu invasive, sera faite ce mois-ci à Paris. C’est la meilleure décision à prendre pour rejouer enfin sans douleur. J’espère pouvoir reprendre cette saison. Merci pour votre soutien! 👊🏻

Lucas Pouille, 58e joueur mondial, a décidé de subir une opération du coude droit, a annoncé par communiqué et sur Twitter mardi le Françaisde 26 ans, qui "espère pouvoir reprendre cette saison".L'opération, qui doit avoir lieu au cours du mois à Paris, va tenir le Français hors des terrains pour une durée encore indéterminée. Pouille, qui "espère pouvoir reprendre cette saison", doit en tout cas manquer l'US Open (31 août-13 septembre) et sera incertain pour Roland-Garros (27 septembre-11 octobre)."Après des mois à composer avec la douleur, il est temps d'enfin tourner cette page pour mieux repartir", a précisé le Nordiste, qui avait atteint en mars 2018 le 10e rang mondial, meilleur classement de sa carrière. Selon le communiqué, la décision de subir une opération a été prise après avoir tenté tous les autres protocoles. Pouille a subi plusieurs rechutes et il a dernièrement procédé à de nouveaux examens médicaux qui l'ont convaincu que l'acte chirurgical était la meilleure solution.Lucas Pouille, vainqueur de cinq tournois dans sa carrière, a également permis à l'équipe de France de remporter la Coupe Davis en battant le Belge Steve Darcis lors du cinquième match de la finale 2017.