Un TER Amiens-Laon en retard à cause du passage à l’heure d’été

Il y aura +50minutes minimum pour le train 848636 (Laon<Amiens). L'absence inopinée d'un agent est la cause de ce retard.

Le passage à l'heure d'été a été oublié par le conducteur. Veuillez nous en excuser. — TER PICARDIE (@picardie_ter) 26 mars 2018 Pour rappel et en réponse aux nombreux tweets concernant le Laon<Amiens (départ était initialement prévu à 18h45).

Le train est à +50min de retards en raison de l'horloge du local SNCF restée à l'heure d'hiver et non de la responsabilité individuelle.Merci de votre compréhension. — TER PICARDIE (@picardie_ter) 26 mars 2018

Alors la c est la pire excuse du monde — En Rouge et Noir (@starwrugby) 26 mars 2018 Vous prenez les voyageurs pour des cons !

Vos agents ont des montres. Des smartphones. Ils ne peuvent ignorer l'heure de leur prise de service .

Et maintenant vous allez payer une heure supplémentaire ! Bravo ! — Vimeux Jean (@JeanVim) 26 mars 2018 On est bien à la SNCF. Et vous n’avez pas honte ? — Pierre P. (@JusteUnClient) 26 mars 2018