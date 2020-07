TER Amiens-Paris : une locomotive prend feu, le trafic perturbé sur les liaisons avec Compiègne et Creil

🔴 7h42

Axe Amiens ↔ Paris Nord



Les pompiers interviennent actuellement à bord du TER 848510, tombé en panne entre Longueau et Boves.



De ce fait, les trains circulant sur cette ligne vont prendre du retard.



+ d'infos dès que possible. — TER Hauts-de-France (@TERHDF) July 17, 2020

Circulation interrompue vers Paris

Les usagers de la ligne Amiens-Paris n'ont décidément pas de chance. Récemment, la SNCF avait décidé unilatéralement de supprimer pour l'été le train de 7h23. Et ce matin, son substitutif naturel, le train de 7h04, est tombé en panne.Le TER 848510 s'est arrêté après seulement quelques minutes de circulation, entre Longueau et Boves.Les pompiers de la Somme indiquent qu'il s'agissait d'un départ de feu au niveau de la locomotive avant, néanmoins éteint avant-même leur arrivée sur place.Selon la SNCF, les pompiers sont également intervenus à bord d'une rame, où de la fumée se dégageait aussi.La SNCF indique que les quelques passagers du train en panne ont été réacheminés en gare de Longueau. Les voies ont été condamnées, le temps d'évacuer le train.En gares d'Amiens et Creil, la SNCF indiquait ce matin que "des moyens de substitution sont mis en place", les lignes Amiens-Compiègne et Amiens-Creil-Paris ayant dû être interrompues.Le trafic a repris progressivement, respectivement à 9h et 9h45.