Terrain envahi au LOSC : interdictions de stade requises à l'encontre de 10 supporters

Un "dossier pour l'exemple" ?

Terrain envahi au LOSC : interdictions de stade requises - la réaction de Maître Berton

Terrain envahi au LOSC : interdictions de stade requises - la réaction de Maître Messager

à l'encontre de huit supporters et trois ans à l'encontre de deux autres desqui pourraient également écoper d'une peine d'amende avec sursis deLe 10 mars, au coup de sifflet final delors de la 29e journée de L1 (1-1), des fans du LOSC avaient pénétré sur la pelouse, criant "". Le parquet avait ouvert unetandis que le club du Nord avait déposé, dégradations de biens et menaces de mort.Les supporters étaientd'une enceinte sportive portant. Deux amendes deont par ailleurs été requises à l'encontre de trois supporters poursuivis également pour violences.Le LOSCa, quant à lui, demandéLors de ce procès qui a duré plus de huit heures, les prévenus ontdu terrain, invoquant pour la plupart la "" d'une situation sportive difficile à l'époque. Me Frank Berton, avocat de neuf des dix prévenus, aL'avocat du LOSC, Me Marc Messager, a quant à lui considéré" après un "préjudice d'image, financier et pour le sport"."Le LOSC n'amais une affaire de principe et de valeurs", a-t-il ajouté. La décision doit être rendue le 11 juillet.