Thalys supprimés à Lille : Aubry, Bertrand et Castelain interpellent le patron de la SNCF

Avec Damien Castelain et Xavier Bertrand, nous demandons à la SNCF de prendre ses responsabilités et de garantir la desserte internationale de la Métropole lilloise — Martine Aubry, 2 mars 2018

Un impact sur l'activité lilloise

Supprimer les arrêts #THALYS et #EUROSTAR à Lille ?

Inacceptable et intolérable pour la @MEL_Lille.

Supprimer les arrêts THALYS et EUROSTAR à Lille ? Inacceptable et intolérable pour la MEL. J'ai écrit ce matin aux deux opérateurs pour qu'ils démentent ces rumeurs au plus vite. — Damien Castelain, 26 février 2018

Ce sont trois responsables du territoire qui s'expriment d'une même voix contre la suppression des Thalys à Lille, malgré les divergences politiques.La maire de Lille, le président de la région Hauts-de-Franceet le président de la Métropole européenne de Lille (MEL)ont rédigé une lettre à destination du patron de la SNCF, Guillaume Pépy.Dans cette lettre publiée sur Twitter, tous les trois expriment leur "" face à l'annonce de la suppression des liaisons entre Lille et Amsterdam en Thalys"Les quatre trains quotidiens concernés contribuent directement au rayonnement du territoire métropolitain en assurant des connexion directes vers Bruxelles et Amsterdam" s'émeuvent-ils."Leur suppression vient s'ajouter aux quotas de voyageurs appliqués depuis l'année dernière par Eurostar sur la ligne Bruxelles-Lille., mais elle impacte le quotidien de plus de trois cent navetteurs, Lillois travaillant à Bruxelles ou Bruxellois travaillant à Lille""La SNCF détenant 62% du capital de Thalys et 55% de celui d'Eurostar", les trois représentants politiques espèrent infléchir la position du géant ferroviaire et l'amener à trouver une solution.Les liaisons régulières se poursuivront entre Lille et Bruxelles, où les usagers devront emprunter une correspondance pour poursuivre leur trajet en Thalys vers Amsterdam.