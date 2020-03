Avec “The English Game“ (Netflix), le créateur de ”Downton Abbey” se penche sur les débuts du football professionnel

"The English Game" - bande-annonce

Le véritable Fergus Suter photographié dans les années 1880. / © The Cottontown digitisation project / WIKICOMMONS

Après la très populaire série "Downton Abbey", Julian Fellowes se penche de nouveau sur les rapports de classes en Grande-Bretagne à travers... le football.Sa nouvelle série, "The English Game", diffusée sur Netflix à partir du 20 mars, s'intéresse aux débuts du professionalisme en Angleterre et à la confrontation, sur le terrain, de joueurs issus du monde ouvrier face aux "gentlemen" de la haute société, issus de prestigieuses universités, qui ont inventé et codifié ce sport au XIXsiècle.La série - déclinée en six épisodes - s'inspire de faits réels, notamment de la véritable histoire de Fergus Suter (1857-1916), un tailleur de pierre écossais considéré comme le premier joueur professionnel de l'histoire du football.Après des débuts amateurs au Partick FC en Ecosse, Suter est recruté en 1878 par le Darwen FC, club du nord de l'Angleterre, où il est payé pour jouer, s'attirant de nombreuses critiques, tant dans le monde ouvrier qu'au sein de l'establishment britannique.Dans la série, il est incarné par le comédien écossais Kevin Guthrie ("Les Animaux Fantastiques", "Dunkerque"). Edward Holcroft ("Kingsman") joue son rival Arthur Kinnaird (1847-1923), un lord footballeur, écossais lui aussi, triple vainqueur de la FA Cup en 1873, 1877 et 1878 avec le club londonien des Wanderers FC.Sous l'influence de ces pionniers britanniques, le football s'est ensuite rapidement propagé et développé sur le continent européen. Dans le Nord, l'un des tous premiers clubs de football fut le RC Roubaix, créé en 1895 par des étudiants anglophiles.