Thomas Cook : la justice prononce la faillite d'une filiale belge employant 500 personnes

Le tribunal de commerce de Gand en Belgique a annoncé ce mardi 1er octobre la mise en faillite de Thomas Cook Retail Belgium, la plus importante filiale du voyagiste britannique dans ce pays, employant environ 500 personnes.



Après la faillite le 24 septembre de trois autres entités locales, concernant 75 salariés, il s'agit de la décision la plus lourde en terme d'emplois, que Thomas Cook Belgique disait vouloir éviter il y a une semaine.



91 agences concernées

La filiale "Retail" correspond au réseau de 91 agences de voyage (sous les marques Neckermann et Thomas Cook) employant au total 501 personnes en Belgique, selon les médias.



Elle a été contrainte de déposer le bilan faute d'avoir pu trouver rapidement les cinq millions d'euros qui auraient ouvert la voie à une réorganisation judiciaire la protégeant de ses créanciers.



"Les entretiens menés entre les différentes parties, et jusqu'au dernier moment, n'ont pas permis d'aboutir à un accord", avait expliqué la direction lundi après-midi, après avoir annoncé le dépôt de bilan aux représentants des salariés.



Encore 1600 touristes belges bloqués à l'étranger

En Belgique, la perte en l'espace d'une semaine de quelque 600 emplois dans les filiales de Thomas Cook fera de cette faillite une des plus grosses de l'année 2019, selon un bureau d'experts cité par l'agence Belga.



Par ailleurs, le gouvernement belge s'est engagé à rapatrier d'ici au 6 octobre les quelque 12.000 touristes belges de Thomas Cook séjournant à l'étranger, principalement dans le bassin méditerranéen.



Selon le fonds de garantie qui se charge d'organiser et de financer les rapatriements, ils n'étaient plus que 1.600 lundi soir à attendre un retour.



