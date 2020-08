Tilloy-lès-Mofflaines : une dame de 87 ans soupçonnée d'avoir tué son époux malade a été mise en examen

À ce sujet, la rédaction vous recommande Tilloy-lès-Mofflaines : un homme de 90 ans tué par arme à feu à son domicile, sa femme est retrouvée en état de choc

Ce samedi 1er août, les policiers et les secours, requis par la famille et une infirmière à domicile, avaient découvert le corps sans vie d'un homme de 87 ans à son domicile à Tilloy-lès-Mofflaines . Son épouse avait été retrouvée en état de choc. Elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire ce jeudi 6 août.Elle avait alors indiqué avoir "mis fin aux jours de son époux", "à sa demande", "à l'aide d'une arme à feu de type revolver calibre 36", a rapporté le parquet dans un communiqué. "Elle avait ensuite, sans succès, tenté de mettre fin à ses jours.""A l'issue de son hospitalisation" ce mardi, la femme, qui a reconnu les faits, a été placée en garde à vue pour "homicide volontaire par conjoint".Elle a été placée sous contrôle judiciaire, "comprenant les obligations de fixer sa résidence", "de répondre aux convocations" et de "justifier de soins psychologiques".