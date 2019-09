Tiphaine Auzière réagit dans une vidéo aux insultes contre sa mère Brigitte Macron

Un appel à l'action

Des réactions de différents bords politiques

Total soutien à Brigitte Macron face aux attaques inqualifiables de Bolsonaro et de ses ministres. — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) September 7, 2019

Soutien à @TAuziere dans son combat contre la misogynie subie par Brigitte Macron. Je déplore aussi la bêtise crasse de @RenaudMuselier. Combattre Marion Maréchal Le Pen sur ses idées OUI, la réduire à son physique NON. Ce n’est pas digne. #balancetonmiso https://t.co/PW5JRx1sEh — Anne-Laure Cattelot (@ALCattelot) September 7, 2019

Message pour Brigitte Macron.



Madame, les brésiliens que j'ai rencontrés sont outrés par la grossièreté de leurs dirigeants à votre égard. Moi de même. Ceux qui vous insultent sont ceux qui emprisonnent Lula innocent. Sentez vous forte de notre dégoût pour de telles brutes. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 6, 2019

"Nous sommes en 2019, et des responsables politiques ciblent une femme publique sur son physique. Ça existe encore me direz-vous ?", attaque Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Sur un compte Twitter tout juste créé, elle a lancé le hastag "Balance ton miso" (pour misogynes).L'habitante de Saint-Josse (Pas-de-Calais), à côté du Touquet, répond aux critiques émises par le président brésilien Jair Bolsonaro, fin août, et de son ministre de l'Economie Paulo Guedes, vendredi 6 septembre.Ce n'est pas la première fois que Tiphaine Auzière, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, monte au créneau pour défendre sa mère, Brigitte Macron. En mai 2017, lors d'une interview à BFM TV , elle répondait aux critiques jugées sexistes dont faisait l'objet sa mère, en Une de Charlie Hebdo.Elle est alors candidate suppléante La République en Marche pour les élections législatives. Elle se présente aux côtés de Thibault Guilluy dans le Montreuillois (4e circonscription du Pas-de-Calais).Mais c'est le candidat sortant Daniel Fasquelle (Les Républicains) qui remporte le scrutin.Dans sa vidéo publiée sur Twitter, Tiphaine Auzière demande de réagir : "Alors tous ensemble et dès demain, réagissons, investissons-nous, dans nos familles, dans nos entreprises et dans les urnes pour que tous ensemble, on balance nos miso(gynes)."Dans une interview donnée à France info , l'avocate, fille d'André-Louis Auzière, évoque aussi un constat professionnel : "J'ai eu des dossiers cette semaine où je me rends compte que la question du droit des femmes est centrale à toutes les échelles."Le député de la 4e circonscription du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle a réitéré son "soutien" à Brigitte Macron. C'est en effet pas la première fois que le trésorier national des Républicains publie un message à ce sujet sur les réseaux sociaux.Chez laREM, la députeé Anne-Laure Cattelot a aussi affiché son soutien à la démarche de Tiphaine Auzière.Avant la publication de la vidéo de Tiphaine Auzière, Jean-Luc Mélenchon a adressé un Tweet depuis le Brésil, où le leader de la France insoumise est en visite actuellement.