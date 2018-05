Tir dans une gare de Bruxelles : une dispute familiale serait à l'origine de l'incident

Aucun blessé

Una été saisi contre X pour "menace par gestes et emblèmes et port d'arme à feu prohibé", a précisé Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet, dans un communiqué.L'auteur du tir, identifié, était toujours. Son arme a été retrouvée sur le chemin de sa fuite. Les faits se sont produits produits peu après 17H00 , en pleine affluence dans cette gare d'où partent des trains nationaux et internationaux, à la veille du pont de l'Ascension. Des images de vidéosurveillance montrent un homme tirant "un coup de feu vers le sol", puis prenant la fuite rapidement.de la gare, en bas d'escaliers menant à deux quais. Une douille a été retrouvée et un périmètre de sécurité constitué."Plusieurs personnes ont été entendues en tant que témoins" dans la soirée de mercredi, explique le parquet et il ressort qu'une"qui date depuis plusieurs années, serait à l'origine de l'incident de tir".Personne n'a été blessé dans l'incident, qui a provoqué un bref mouvement de panique.