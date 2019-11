Tirage au sort de la Coupe de France 8ème tour : le programme pour les clubs des Hauts-de-France

Voici les matchs tirés au sort pour les 10 clubs des Hauts-de-France

Le tirage au sort du huitième tour de la Coupe de France 2019-2020 a eu lieu ce mercredi au Stade de France. Avant l'entrée en lice, au prochain tour, des clubs de Ligue 1 (le LOSC et l'Amiens FC), il reste 10 clubs des hauts-de-France dans cette compétition Les petits poucets régionaux, Tourcoing et Senlis ont hérité de deux tirages opposés : compliqué pour les Tourquennois opposés au VAFC, plus abordable pour les Isariens. Le RC Lens jouera à Dieppe et Chambly à Annecy.Annecy (N2) -(N1) - Reims Saint-Anne (R1) ou CormontreuilDieppe (N3) -(L2)(L2) -(R1 - 6ème div)(N2 - 4ème div) -(N3 - 5ème div)(N2 - 5ème div) - Sainte Geneviève-des-Bois (N2) ou Sannois-Saint-Gratien (N2)(R1 - 6ème div) -(N3 - 5ème div)Les matches du huitième tour se dérouleront les samedi 7 et dimanche 8 décembre.