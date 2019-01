Tirage au sort - Coupe de France : Dijon pour Croix, Rennes pour le LOSC

🔴 En 1/8es de finale de la @coupedefrance, le #LOSC ira affronter le @staderennais (L1) le mardi 5 ou le mercredi 6 février 2019 🏆 pic.twitter.com/3byTIZKH4Y — LOSC (@losclive) 24 janvier 2019

Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France a livré un choc entre. Le dauphin du PSG en championnat, ira en Bretagne, après avoir acquis sa qualification avec un petit but face à Sète. Ce sera le 5 ou 6 février prochain.en difficulté en Ligue 1 (18ème), se rendra dans le Nord pour défier(N2). Dijon, objectif abordable pour Croix qui a déjà sorti un club de Ligue 2 (Paris FC) au cours de son parcours ?« Quitte à jouer contre un club de l’élite, on espérait Paris ou Lyon. Là, c’est vrai que ça parle moins aux foules et ce sera quand même très compliqué de se qualifier », explique à La Voix du Nord le défenseur croisien, Alexis Zmijak On ne sait pas encore dans quel stade aura lieu cette affiche. Le club de Croix veut joueur dans stade Henri-Seigneur mais on se sait pas s'il sera homologué par la Fédération.