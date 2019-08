Tirage au sort de la Ligue des champions : à quoi le LOSC peut-il s'attendre ?

Le Real ?

Groupe de la mort, affiche de rêve ou déplacements lointains ? Le LOSC engagé en Ligue des champions, connaîtra ses adversaires en phase de groupes ce jeudi à partir de 18h, à l'occasion du tirage au sort effectué par l'UEFA à Monaco.Les Lillois ne sont pas parmi les clubs protégés du chapeau 1. Leur présence dans le groupe 4 risque de les exposer à un tirage très difficile, notamment les 16 représentants des quatre principaux Championnats européens. D'autant plus que deux représentants d'un même pays ne peuvent se rencontrer lors de la phase de groupes.Mathématiquement, cela augmente les chances de tomber contre une équipe espagnole (FC Barcelone, Real, Atlético, Valence), anglaise (Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea), allemande (Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig), ou italienne (Juventus Turin, Naples, Inter Milan, Atalanta Bergame). Souvent du très lourd !Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, n'a pas peur de ce tirage et espère même rien de moins que le Real madrid : « Il y a des équipes monstrueuses mais j’aimerais qu’on ait une double confrontation contre le Real. Parce que c’est le Real, parce que l’entraîneur du Real est Zinedine Zidane, c’est un Marseillais, on est issu du même environnement. Et puis, c’est un club plus que prestigieux ».