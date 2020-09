Tirage au sort de Roland-Garros : Mladenovic, Parmentier et Dodin dans le même quart du tableau

Un troisième tour Mladenovic-Parmentier ?

Un tirage, et des espoirs. Voir Océane Dodin renverser une ancienne vainqueure de Wimbledon, et espèrer un troisième tour entre les deux régionales Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier.Le tirage au sort du prochain Roland-Garros (27 septembre-11 octobre) s’est déroulé jeudi 24 septembre, et a offertqui se retrouvent dans le même quart du tableau en compagnie de quatre autres françaises (Parry, Burel, Paquet, Cornet).Pour espérer retrouver Kristina Mladenovic au troisième tour – la native de Saint-Pol-sur-Mer a hérité d’une adversaire abordable pour entrée en lice (Laura Siegemund, 66e mondiale) –La tenniswoman de 34 ans originaire de Cucq, qui dispute son dernier Roland-Garros, a été invité par l’organisation :Océane Dodin aussi devra réaliser un exploit pour passer le premier tour :Le Nordiste Lucas Pouille, insuffisamment remis d’une opération du coude,