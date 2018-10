Tirage de Coupe de France : 6 clubs picards en lice pour le 7ème tour

Le tirage au sort du 7ème tour de la Coup de France s’est déroulé le 31 octobre au siège du Comité National Olympique et Sportif Français à Paris. Ce 7ème tour marque l’entrée en compétition de 20 clubs de Ligue 2 qui rejoignent les 16 clubs de National encore qualifiés.



Six clubs picards feront parties de l’évènement. L’AS Gamaches (R1) recevra le Havre (L2), Longueau (R2) accueillera Bois Foot 41 (N2), Wasquehal (R1) affrontera Saint-Quentin (N3). Chambly (National) fera face à Nesle (R1), Compiègne (R1) jouera contre Troyes (L2) et enfin Nogent-sur-Oise (R1) défendra ses couleurs contre Lens (L2).

Le tirage au sort complet :

Groupe A :



Saint-Orens FC (R2) - FC Sète (N2)

Les Genets d'Anglet (N3) - Pau (N1)

La Brède (R1) - Bergerac (N2)

Canet Roussillon (N3) - Béziers (L2)

Auch (R1) - Gazélec Ajaccio (L2)

Tartas Saint-Yaguen (R1) - Lège Cap-Ferret (N3)

Luzenac (R1) - Rodez (N1)

FC Biars Brétenoux (R3) - Aurillac (N3)



Groupe B



US Salinières Aigues-Mortes (R1) - Marignane-Gignac FC (N1)

Fréjus Saint-Raphaël (N2) - SC Toulon (N2)

Olympique Alès-en-Cévennes (N3) - AC Ajaccio (L2)

Avenir Foot Lozère (N3) - Red Star (L2)

Chassieu Décines FC (R2) - Hyères FC (N2)

Entente Crest Aouaste (R3) - US Montilienne (R1)

Olympique de Valence (R2) - Stade Beaucairois (N3)



Groupe C



Redon Atlantique Vilaine (N3) - Brest (L2)

Stade Pontivyen (N3) - AVS Vignoc Hédé (R1)

Avenir de Theix (R1) - Vannes OC (N2)

Guipavas GDR (R1) - US Montagnarde (N3)

US Saint-Malo (N2) - Lorient (L2)

SM Douarnenez (R2) - Lannion FC (N3)

FC La Chapelle des Marais (R3) - Avranches (N1)

GSI Pontivy (N3) - AG Plouvorn (R1)



Groupe D



Fontenay (N3) - Châteauroux (L2)

FC Chauray (N3) - Niort (L2)

Les Herbiers (N2) - US Chauvigny (N3)

JSC Bellevue Nantes (R1) - Saint-Nazaire ou USSA Vertou

Vendée Poiré football (R2) - SO Cholet (N1)

So Chatellerault (R1) - FC Challans (N3)

AS La Châtaigneraie (R1) - Tours (N1)



Groupe E



Saint-Lô (N3) - AS Vitré (N2)

AS Camaches (R1) - Le Havre (L2)

AG Caennaise (R1) - Orléans (L2)

SC Bastia (N3) - Le Mans (N1)

Grand-Quevilly (R1) - AS Cherbourg (N3)

AS Bourny Laval (R1) - CMS Oissel (R1)

ESC Longueau (R2) - Blois (N2)

AS Villers-Houlgate (R3) - USON Mondeville (R1)



Groupe F



Valenciennes (L2) - USL Dunkerque (N1)

FC Bastia-Borgo (N2) - CS Sedan Ardennes (N2)

Olympique Marcquois (N3) - US Boulogne CO (N1)

AS Prix-lès-Mézières (R1) - Saint-Amand FC (R1)

Wasquehal (R1) - Olympique Saint-Quentin (N3)

Iris Croix (N2) - Paris FC (L2)

AS Cheminots Hazebrouck (R3) - US Gravelines (R1)

AS Marck (R1) - US Saint-Omer (R1)



Groupe G



US Vimy (R1) - US Créteil (N2)

CS Avion (R1) - RC Épernay-Champagne (N3)

FCA Troyes (N3) - Bourges (N3)

US Saint-Maur (N2) - JA Drancy (N1)

Compiègne (R1) - Troyes (L2)

CAS Escaudoeuvres (R2) - RC des Sportifs Chapelains (R1)

AS Pays Neslois (R1) - Chambly (N1)

Nogent-sur-Oise (R1) - RC Lens (L2)



Groupe H



US Raon L'Etape (N3) - Bourg-en-Bresse (N1)

ES Heillecourt (R2) - Saint-Louis Neuweg (N3)

Haguenau (N2) - Sochaux (L2)

FC Rossfeld (R3) - ASC Biesheim (N3)

Sarreguemines (N3) - FC Metz (L2)

US Avize Grauves (R2) - Schiltigheim (N2)

Olympique Strasbourg (R2) - Reipertswiller (R1)

Illkirch Graffenstaden (R1) - Saint-Avold (R1)



Groupe I



FC Montceau (N3) - Lyon-Duchère (N1)

Annecy-Le-Vieux (R2) - FC Val'lyonnais (R3)

Andrézieux (N2) - Louhans-Cuiseaux (N3)

FC Annecy (N2) - AS Nancy-Lorraine (L2)

AS Beaune (R2) - Grenoble (L2)

US Feillens (R2) - FC Limonest (N3)

Cheminot de Paray (R1) - Morteau Montlebon (N3)



Groupe J



Angoulême Charente (N3) - AJ Auxerre (L2)

Noisy-Le-Grand (R1) - FC Riom (R1)

Gueugnon (N3) - Clermont (L2)

CS Volvic (R1) - Le Puy (N2)

Melun FC (R1) - FC Chamalières (N3)

Limoges FC (N3) - Villefranche Beaujolais (N1)

AS Carrières Gresillons (D1) - US Charitoise (N3)

Montluçon (R1) - Viry-Châtillon (R1)

Outre-Mer (tirage effectué mardi)

Golden Lion (Martinique) - Epinal (N2)

ASE Matoury (Guyane) - US Concarneau (N1)

US Sainte-Rosienne (Guadeloupe) - FC Côte Bleue (N3)

SS Jeanne d'Arc (La Réunion) - Besançon (N3)

AS Magenta (Nouvelle-Calédonie) - AF Bobigny (N2)

Sainte-Genevière Sports (N2) - AS Sainte-Suzanne (La Réunion)

Entente Sannois SG (N1) - FC Mtsapere (Mayotte)

Stade Poitevin (N3) - Aiglon Lamentin (Martinique)

ES Thaon (N3) - JS Vieux Habitants (Guadeloupe)

FC Versailles 78 (N3) - AS Dragon (Polynésie)