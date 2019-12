TNT : problèmes de réception dans le Nord et le Pas-de-Calais ce dimanche

#TNT Depuis hier soir aucun signal pour le nord de la France quand allez vous réglez le problème ? — amé (@amee00231839) December 29, 2019 #TNT

Gros problème de réception un peu partout ! Quelqu'un aurait une explication ?? — ✴Alisea✴♦ (@aliseeane) December 29, 2019



Phénomène météo

Schéma d'explication du phénomène de propagation exceptionnelle / © Agence nationale des fréquences

Ce dimanche, de nombreux téléspectateurs se sont plaints sur notre page Facebook ou au téléphone de difficultés de réception de la TNT. Pas de panne générale mais de nombreux secteurs touchés, de manière aléatoire... "On ne reçoit plus les infos par la télé ni TF1, ni France 2, ni France 3 ​​​​​​...", nous écrit par exemple Isabelle, de Cambrai.Ce lundi, vous êtes nombreux à nous indiquer que le phénomène perdure : "Bonjour, je n ai rien depuis hier matin sur Abscon", écrit Luis. "Bonjour, toujours pas de tv sur Blaringhem. Incroyable le modernisme !", écrit un autre habitant. "Toujours pas de signal depuis hier après-midi. Heureusement que j'ai la Box sinon on aurait pas la télé", confirme Honorine, de Caudry. D'autres régions françaises sont également touchées.La TNT n'est pas en panne mais victime de la météo. TDF confirme le souci ("propagation exceptionnelle") et l'explique ainsi de manière technique : "Certaines conditions de température (haute), de pression et d’humidité (forte) peuvent provoquer une modification de l’indice de réfraction de l’air et ainsi créer des couloirs dans lesquels les ondes sont enfermées et se propagent sur des distances très longues. Elles sont donc reçues dans des zones non planifiées, provoquant des brouillages."La brutale chute des témpératures ce dimanche est donc un début d'explication à ce brouillage de la TNT."Toujours pas de tv ce lundi 30 décembre 2019, est-ce normal ? Combien de temps cela va durer ? Noël sans tv ?", nous demande par mail Sylvie de Bonningues-les-Calais. Ces phénomènes sont par nature aléatoires, et non prévisibles à long terme, et on ne peut s’en prémunir, précise également TDF. Cela peut durer quelques heures ou quelques jours.Il n'y a donc pas grand-chose à faire dans ces cas-là, à part être patient. "Il est conseillé de ne pas effectuer de recherche et mémorisation des chaînes sur son téléviseur ou modifier son installation de réception, au risque de perdre l’ensemble des chaînes", précise l'Agence nationale des fréquences.Si ce phénomène de brouillage de la TNT perdure chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer un message