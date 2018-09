Une toile d'un peintre flamand adjugée à 10 fois sa valeur estimée

Frans FRANCKEN II, La traversée de la Mer Rouge - Vente le 29 septembre, IVOIRE TROYES

"Nous avons eu l'attention des acheteurs du monde entier et avons atteint un prix international (1 488 000 euros, ndlr) pour cette oeuvre qui avait été conservée dans une famille de la région", a déclaré Thierry Pomez, commissaire-priseur, cité dans le communiqué de presse.Le tableau a été acquis "par un grand collectionneur européen", a ajouté l'hôtel des ventes, sans préciser sa nationalité. «» est un panneau de bois de 118 x 213 cm.qui faisait partie d'une famille d'illustres peintres anversois, avait fait le voyage de Rome, où il s'était finalement établi et spécialisé dans la peinture mythologique et les tableaux de genre.En 2010, un de ses tableaux "", avait été vendu aux enchères un peu plus de sept millions à Vienne.