La tornade Lizzo lance officiellement le Main Square Festival 2019

Le public était au rendez-vous pour la prestation de Lizzo. / © Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

Accompagnée de quatre danseuses, Lizzo a twerké pendant près d'une heure / © Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

Lizzo au Main Square 2019. / © Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

Lizzo a livré une performance stupéfiante au Main Square 2019 / © Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

Justaucorpset chaussures à paillettes… Lizzo a littéralementles festivaliers du Main Square. Une véritablesur la scène de la Green Room pour lancer les festivités de l’édition 2019 du festival.Il y avait bien évidemment des jeunes, mais aussi des plus âgés… vibrant () au rythme des sons endiablés de la rappeuse américaine. Lizzo est venue à Arras présenter au public son troisième album "Cuz I love you".Véritable chanteuse à textes et à voix, la rappeuse américaine est aussi une. Entourée de quatre danseuses, Lizzo a livré une véritable performance tout au long de sa prestation.Après avoir enchaîné quelques titres, Lizzo s’est éclipsée pour revenir vêtue d’un voile de mariage. Et pour clôturer son concert, comme à son habitude, la rappeuse s’est emparée de sa(elle a une formation de flûtiste classique) et s’est lancée dans un twerk endiablé tout en jouant de l’instrument.Twerker signifie danser d’une manière particulière : il s’agit de danser de manière osée et provocante en faisant des mouvements de hanches et en s’accroupissant. Autant dire que, et cette prestation devrait rester dans les annales de cette édition 2019 du Main Square Festival.