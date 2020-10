Tour des Flandres : le champion du monde Julian Alaphilippe percute une moto et chute, son poignet droit fracturé

CHUTE DE JULIAN ALAPHILIPPE 🚨🚨



Le champion du monde est au sol après avoir touché une moto !!!! Le Français semble gravement touché, il ne parvient pas à se relever #TourDesFlandres



Suivez la course en direct : https://t.co/sdaNhFlQ3i pic.twitter.com/vhaXqCpF5n — France tv sport (@francetvsport) October 18, 2020

We have an update on the condition of @alafpolak1, to whom we wish a speedy recovery after his #RVV20 crash: https://t.co/M9mLz6yW6N

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/aUfkiBuFRJ — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 18, 2020

Mathieu van der Poel remporte le Tour des Flandres, son premier Monument

MATHIEU VAN DER POEL S'IMPOSE 🚨🚨🚨



Quelle tension dans ce sprint entre Van der Poel et Van Aert ! Le Néerlandais lance le premier et résiste au retour du Belge !



Le coureur de 25 ans remporte son premier #TourDesFlandres pic.twitter.com/puRoidvyNp — France tv sport (@francetvsport) October 18, 2020

Il disputait son premier Tour des Flandres. Alors qu'il était isolé à l'avant avec le futur vainqueur Mathieu van der Poel et son dauphin Wout van Aert, Julian Alaphilippe est passé par dessus son vélo, retombant lourdement sur le dos, après avoir heurté une moto de l'organisation à 35 kilomètres de l'arrivée. Le champion du monde souffre de fractures au poignet droit, a annoncé dimanche son équipe."Julian Alaphilippe a percuté une moto et a dû abandonner la course. Le champion du monde a été transporté à l'hôpital de Renaix, où les radiographies ont montré des fractures des métacarpes 2 et 4 de sa main droite", explique Deceuninck dans un communiqué, précisant qu'il "sera opéré lundi à l'hôpital d'Herentals".Le Ronde a tourné au bras de fer attendu : Mathieu van der Poel a remporté le Tour des Flandres, son premier Monument, devant son éternel rival Wout van Aert dimanche à Audenarde, au sud de Gand.Après la chute d'Alaphilippe, van der Poel et van Aert se sont relayés sans s'attaquer pour solder leurs comptes au sprint. Van Aert, idéalement placé en deuxième position dans le dernier kilomètre, a lancé le sprint sans parvenir à surprendre le Néerlandais. Dans le dernier hectomètre, le petit fils de Raymond Poulidor, aux coudes à coudes avec Van Aert, a grignoté les quelques centimètres d'avance pris par son rival de toujours. Celui avec qui il s'est partagé les six derniers titres mondiaux de cyclo-cross (trois chacun).Le Norvégien Alexander Kristoff, le plus rapide du groupe de contre, complète le podium. Le nordiste Florian Senechal arrive quant à lui 12ème.