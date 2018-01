Tour de France 2018 : l'étape pavée entre Arras et Roubaix sera “l'une des plus dures” prédit Bardet

Cela va être comme attendu un vrai, vrai chantier

En apprenti flahute, premiers tours de roues sur les routes @LeTour https://t.co/1eE4Q00XQK — Romain Bardet (@romainbardet) 26 janvier 2018

C'est vraiment un gros morceau

Romain Bardet a reconnu vendredi les secteurs pavés du Tour de France 2018 et a annoncé "beaucoup d'écarts" dans cette étape-clé, le 15 juillet prochain.Sur le podium des 2 dernières éditions de la grande Boucle, le chef de file de l'équipe AG2R La Mondiale a procédé à une reconnaissance des secteurs au programme de la 9e étape (). Aux côtés de quatre de ses coéquipiers, le champion de Belgique, le champion de Suisseet les Françaiset"Cela va être comme attendu un vrai, vrai chantier", a jugé l'Auvergnat après en avoir terminé avec les 15 secteurs,"Ce sera certainement l'une des étapes les plus dures du Tour, si ce n'est la plus dure. Il y aura beaucoup d'écarts, peut-être l'étape avec le plus d'écart entre les favoris".", a-t-il ajouté. "Les secteurs s'enchaînent, ils sont difficiles et surtout il y a beaucoup de kilomètres. C'est un programme beaucoup plus copieux que les fois précédentes (dans le Tour), c'est vraiment un gros morceau".Bien que n'étant pas un habitué de l'exercice - il n'a jamais couru le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix - Bardet a affirmé s'être "régalé": ". C'est chargé d'histoire !"La 9e étape du Tour 2018, qui concluera la première partie de l'épreuve, sera longue de 154 kilomètres. Après l'arrivée près du vélodrome de Roubaix, les coureurs s'envoleront à destination des Alpes pour la première des deux journées de repos.