Le Tour de France 2019 partira de Belgique (mais ne passera pas chez nous)

Départ de Binche

Lesera dévoilé officiellement ce jeudi mais on en connaît déjà les grandes lignes. Le grand départ aura lieu à Bruxelles le 6 juillet. Une façon de célébrer les 50 ans du premier maillot jaune d'C'est la deuxième fois que la capitale belge accueille un départ du Tour. La 1ère étape ne sera pas un prologue mais une course en lignede 192 km.Le lendemain est programmé un contre-la-montre par équipe entre le Palais Royal et l’Atomium à Bruxelles.Après ce départ 100% belge, on aurait pu imaginer un passage par le Nord et les Hauts-de-France. En fait, le Tour va partir plus à l'Est. Départ de Binche (à 25km de Maubeuge dans le Nord) le 8 juillet pour arriver à Epernay en passant par Chimay (pas loin de la frontière avec l'Avesnois). Le Tour fera-t-il une petit incursion dans l'Aisne ? On le saura jeudi.Puis direction les Vosges. "Cela veut dire que les coureurs vont trouver de la montagne assez vite, avant le premier week-end de course, explique à LCI Thomas Vergouwen, fondateur du site référence velowire.com . Ils vont ensuite descendre dans le Sud par Brioude, une ville chère à Romain Bardet, avant d'attaquer les Pyrénées. Là-bas, je vois bien une arrivée d'étape au Tourmalet." Dreux-Amiens et Arras-Roubaix : l'été dernier , la région avait eu droit à son petit bout de Tour. Cette fois, il faudra aller en Belgique ou regarder à la télé. Avant , peut-être un retour dès l'année prochaine ?