Le Tour de France 2021 ne passera pas par les Hauts-de-France

Les Hauts-de-France initialement sur le parcours

🚴 La Bretagne accueillera le Grand départ du Tour de France en 2021 !



💬 Loïg Chesnais-Girard et Christian Prudhomme viennent de l'annoncer.



📍 La Grande Boucle s'élancera de Brest le 26 juin 2021 et traversera tout le territoire breton.#TDF2021 pic.twitter.com/GbeOqOooew — Région Bretagne (@regionbretagne) August 10, 2020

La région boudée ?

Ce ne sera pas pour l'année prochaine. L'organisation du tour a annoncé depuis le conseil régional de Bretagne, lundi 10 août, que le départ de l'édition 2021 se ferait non plus à Copenhague, au Danemark, mais à Brest. Autrement dit, le Nord du pays sera (une fois encore) délaissé.Le parcours exact n'est pas encore connu, mais Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a parlé des Hauts-de-France comme d'"une autre région qui aime évidemment le vélo". Il ajoute : "On n'ira pas l'an prochain alors qu'ils étaient initialement sur le parcours 2021. Le changement de Grand départ fait que c'est la première semaine du Tour qui change."La ville de Copenhague, initialement prévue pour le départ de l'édition 2021, mais le calendrier a été chamboulé par la pandémie de Covid-19. "On a compris voici un mois que les épreuves cyclistes des JO ne bougeraient pas de dates et l'Union cycliste internationale a avancé le Tour d'une semaine. Le maire de Copenhague nous a dit : 'On veut le Tour mais on ne sait pas faire pour des raisons de sécurité et de logistique, pour nous aussi d'hébergement. La seule solution possible, c'était un an plus tard'", a continué Christian Prudhomme, ajoutant "savoir vraiment gré au Conseil régional [de Bretagne] d'avoir inversé avec le Danemark". Aucune étape nordiste n'est prévue non plus à l'édition 2020 du Tour de France , reportée au mois de septembre (départ le 29 août de Nice) et censée faire la part belle aux montagnes dans un parcours très centré sur la moitié sud du pays.En 2019, le peloton n'avait roulé qu'une quarantaine de kilomètres dans l'Avesnois, au milieu de l'étape entre Binche, en Belgique, et Epernay, dans la Marne. La dernière étape 100% nordiste remonte au 15 juillet 2018, entre Arras et Roubaix.