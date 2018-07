Tour de France - 9e étape : chute et abandon de Richie Porte à Arras

Porte, l'un des prétendants au podium final, s'est retrouvé à terre dans une chute survenue au 8e kilomètre, avec une dizaine d'autres coureurs. Bien avant le premier des secteurs pavés de cette étape de 156,5 kilomètres. L'Australien, qui se tenait l'épaule droite, est monté dans l'ambulance du service médical de la course.



Au classement, le récent vainqueur du Tour de Suisse, occupait la 10e place à 57 secondes de son coéquipier et porteur du maillot jaune, le Belge Greg Van Avermaet. L'an passé, Porte avait également abandonné après une grave chute, très spectaculaire, dans la descente du Mont du Chat, dans la 9e étape déjà.



Dans le Tour, l'Australien qui est âgé de 33 ans a pour meilleur résultat une 5e place en 2016. Longtemps lieutenant favori du Britannique Chris Froome, Porte a quitté l'équipe Sky fin 205 pour devenir leader à part entière.



Le Polonais Tomasz Marczynski (Lotto), vainqueur de deux étapes l'an dernier dans la Vuelta, et l'Espagnol Jose Joaquin Rojas (Movistar), un coéquipier du Colombien Nairo Quintana, ont également renoncé à poursuivre le Tour après moins d'une demi-heure de course.