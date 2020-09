Tour de France : Anthony Pérez (Cofidis) indisponible au minimum 6 semaines après sa blessure

État "stable"

Journée amère pour l'équipe avec l'abandon d'@PerezAnthony1 😔



Toute l'équipe te souhaite prompt rétablissement Antho et attend de bonnes nouvelles rapidement 🤞💛



Le résumé de l'étape du jour 👉 https://t.co/VifmgYf1gs #CofidisMyTeam #TDF2020 @cedvasseur pic.twitter.com/EXJzOCsAfn — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 31, 2020

Anthony Pérez, blessé lundi dans une chute lors de la troisième étape du Tour de France ayant entraîné son abandon, devrait être indisponible pendant une durée au minimum de six semaines, a annoncé en soirée son équipe Cofidis.L'Aixois, qui a été hospitalisé à Digne-les-Bains, souffre d'une fracture de la 11côte, d'une contusion pulmonaire modérée et d'un pneumothorax léger. Il a été également touché au dos et au genou gauche."Son état est stable et il devrait sortir de l'hôpital d'ici 48 à 72 heures", a précisé la formation nordiste."C'est une triste nouvelle pour toute l'équipe. Ce qui est arrivé aujourd'hui est trop injuste", a commenté le manager de Cofidis Cédric Vasseur dans un communiqué de l'équipe.Anthony Pérez a percuté une voiture d'équipe qui a freiné brusquement alors que le coureur cherchait à reprendre place dans le peloton après avoir été dépanné pour une crevaison, selon les précisions fournies par sa formation.Le Français était alors en passe d'endosser le maillot à pois de meilleur grimpeur du Tour, une tenue qui aurait été sienne s'il avait bouclé l'étape à Sisteron (Alpes de Haute-Provence).