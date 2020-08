Tour de France : Anthony Pérez (Cofidis), maillot à pois virtuel, abandonne après une chute

Suite à une chute sur la 3ème étape du #TDF2020, @PerezAnthony1 est contraint d'abandonner @LeTour. Il souffre d'une fracture de la clavicule gauche. #CofidisMyTeam — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 31, 2020

A 75 km de l'arrivée

Le Français Anthony Pérez, qui avait toutes les chances de s'emparer du maillot à pois du meilleur grimpeur à l'arrivée à Sisteron, a chuté lors de la troisième étape du Tour de France et a été contraint à l'abandon.Pérez souffre d'une fracture de la clavicule gauche, a précisé son équipe Cofidis en cours d'étape.Le coureur français était parti en échappée, en cours d'étape, pour marquer des points au classement de la montagne, avant de se relever avec son adversaire direct Benoît Cosnefroy et laisser Jérôme Cousin seul à l'avant.La chute de Pérez, qui avait été arrêté par une crevaison quelques instants plus tôt, s'est produite dans la descente du col des Lèques, avant les 75 derniers kilomètres de cette étape de 198 kilomètres.Cet abandon est le quatrième depuis le départ, samedi, du Tour 2020. Il marque également un coup sévère à l'équipe nordiste, en manque de résultats pour l'instant dans cette édition.